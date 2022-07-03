من هو أفضل مصرف في العراق من قبل جلوبل فينانس العالمية؟

وجاء هذا التكريم نتيجة للأداء العام للمصرف والجهود التي بذلها على مدى السنوات القليلة الماضية خلال تنفيذ مرحلة التحول. كما جاء تقديرا لعلامته التجارية العالمية وما يمتلكه من مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية المخصصة للأفراد والشركات، بالإضافة لإمتلاكه بنية تحتية قوية، وخبرة واسعة في المجال المصرفي.



يحرص مصرف المنصور للإستثمار على الاستمرار في تقديم خدمات موثوقة ومحصنة بكافة معايير الأمان وتوظيف خبرته المصرفية، وبدعم كبير ومتواصل من قبل البنك المركزي العراقي، بما يساهم في تحقيق نسب نمو عالية للاقتصاد العراقي وبما يتماشى مع القواعد الصحيحة والقوانين المتبعة في العراق.

كما دخل مصرف المنصور للإستثمار في شراكات مع عدد من شركات الدفع المتعددة العالمية بما فيهم (MasterCard)و(Western Union) و (Swift) وغيرها لتزويد زبائنها بحلول آمنة وفعالة للمدفوعات المحلية وعبر الحدود.بالإضافة لذلك، كان مصرف المنصور للإستثمار أول مصرف في العراق يطلق البطاقة البيومترية وبطاقات الدفع اللاتلامسية المبتكرة.

تتمتع جوائز جلوبال فاينانس وبرامج التقدير بتاريخ من الدقة والنزاهة. ولقد أصبحت معيارا موثوقا به للتميز للمجتمع المالي والتجاري العالمي

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