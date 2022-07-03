ماذا يعني تتويج كريم بنزيما بالكرة الذهبية؟

وقالت الصحيفة أن "التجديد التلقائي لبنزيما سيكون ساريا حال تتويجه بالكرة الذهبية في حفلها المقبل الذي سيقام بباريس يوم 17 تشرين الثاني، حيث بات المهاجم الفرنسي المخضرم المرشح الأوفر حظا للفوز بها".وكشفت الصحيفة بأن "ريال مدريد يدرج في عقود اللاعبين بندًا ينص على أن الفوز بالكرة الذهبية، يؤدي تلقائيًا إلى تمديد لمدة عام واحد، وهذا ما حدث للكرواتي لوكا مودريتش في 2018، الذي كان من المفترض أن ينتهي عقده في 2020 وتم تمديده تلقائيًا إلى 2021".

واضافت: "إذا فاز كريم بنزيما بالكرة الذهبية، يمكن بعد ذلك تمديد عقده حتى حزيران 2024، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن المفاوضات ستكون طبيعية بينه وبين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد".



وقدم بنزيما أحد أفضل مواسم مسيرته الكروية مع ريال مدريد هذا الموسم، وسجل 44 هدفا في 46 مباراة، إضافة إلى 6 أهداف في 10 مواجهات مع منتخب فرنسا.

وكان أحد العوامل الأساسية في فوز الفريق الملكي بالدوري بعد إحرازه 27 هدفا جعلته هداف الليغا، كما سجل 15 هدفا خلال 12 مواجهة في دوري أبطال أوروبا، منها 10 في الأدوار الإقصائية، ليصبح أفضل هداف في القارة.

