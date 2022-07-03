الزاملي يعلق بعد اختيار مدينة الصدر لـ'الصلاة الموحدة'

بغداد - ياسين صفوان - علق عضو الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان، حاكم الزاملي، اليوم الأحد، على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لصلاة جمعة موحدة في مدينة الصدر شرقي بغداد.



وقال الزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مدينة الصدر ،مدينة الشهداء والمُضحين ، قلعة الصمود والثائرين ومعقل آل الصدر الكرام ، اختيارنا من قبل السيد الصدر بإقامة الصلاة الموحدة فيها ماهو إلا شرفٌ وتكريم لهذه المدينة المُجاهدة ، فأهلاً وسهلاً بكل المُصلّين المُخلصين ، وقلوبنا قبل منازلنا مفتوحة لكم".



وكان قد دعا الصدر، في وقت سابق من اليوم الأحد، إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في مدينة الصدر، وذلك بذكرى إقامة أول صلاة جمعة في مسجد الكوفة من قبل والده.