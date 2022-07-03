الاتحاد الكردستاني: لقاء بين طالباني وقاآني.. المفاجأة بعد العيد

وقال فريدون في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، إن "(ته ويله) مركز القرار السياسي، قرية رائعة في الجمال في شمال شرقي حلبجة تحدث عنها بول بريمر (الحاكم المدني للعراق بعد 2003) بكتابه إنها شهدت لقاءات متعددة بين المرحومين الرئيس الراحل مام جلال و الجنرال قاسم سليماني".وأضاف، "عشرات السنين تمضي ليلتقي خلفاءهما (في إشارة إلى طالباني وقاآني) بنفس المكان ويتم أتخاذ قرارات مهمة".

واتم فريدون، "المفاجأة بعد العيد".

