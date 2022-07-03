انت الان تتابع خبر الكاظمي متسائلاً: كيف للحكومة ان تعمل وتقدم الافضل بلا موازنة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - سياسة

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، ان الحكومة مرت بظروفاً صعبة، حيث كان لها عامان من العمر، ومنها عام 2020 لم يكن فيه موازنة، وفي العام التالي 2021 توفرت الموازنة، والآن في عام 2022 ليس هناك موازنة.

