بينها محاكمة الفئران.. 5 حقائق تاريخية مضحكة

في هذا التقرير، نستعرض بعض أطرف الأحداث التي وقعت على مر التاريخ:

مخترع الزلاجة



اخترع البريطاني جون جوزيف ميرلين، حذاء التزلج في القرن الـ18، ولكنه لم يتدرب على كيفية التوقف عند ارتدائه، وفق ما نشره المؤلف الأمريكي جيمس تورنر، في كتابه ”تاريخ التزلج على الجليد“، حيث رأى أن ما حدث مع المخترع البريطاني بمثابة الأمر ”المضحك للغاية“.



وجاء في الكتاب: ”في ستينيات القرن الـ18، كان ميرلين يريد إطلاق اختراعه ”حذاء التزلج“ لأول مرة في حفلة ”تنكرية“ فاخرة، حيث ارتدى ”زلاجته“ وكان يمسك بالكمان بيديه، وذلك كجزء من لباسه التنكري، ثم بدأ بالتزلج حول الحضور وهو يعزف على الآلة.

وعلى الرغم من أن ميرلين كان معروفًا كمخترع وعازف كمان محترف، إلا أنه لم يكن متزلجًا جيدًا، حيث لم يستطع التحكم في قيادة ”زلاجته“ للسير في الاتجاه المطلوب، واصطدم بمرآة ضخمة وباهظة الثمن تساوي اليوم ما يعادل 100000 دولار، وحطمها إلى أجزاء صغيرة.



وقع هذا الحادث في عام 2017، إذ اشتبكت عن طريق الخطأ، مجموعة من رجال الشرطة السريين في مدينة "ديترويت" الأمريكية، حيث كانوا متنكرين في هيئة تجار مخدرات، مع مجموعة أخرى من "الشرطة السريين" الذين كانوا يتظاهرون بأنهم مشترو مخدرات.

وفي التفاصيل، كان اثنان من ضباط الشرطة "متنكرين" في هيئة تجار مخدرات، وذهبا إلى منزل لتجارة المخدرات، والتقيا هناك مع اثنين من المشترين، تصادف أنهما "ضابطان سريان"، حيث جرى اشتباك بين المجموعتين.

وقال رئيس شرطة "ديترويت" جيمس كريج، آنذاك: ”ربما كان هذا الحادث أحد أكثر الأشياء المحرجة التي رأيتها".