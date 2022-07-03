كمين محكم يطيح بـ6 مطلوبين في كربلاء

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كربلاء تمكنت من إلقاء القبض على(6) متهمين مطلوبين وفق المادة 28 مخدرات".

واضاف البيان " بعملية أمنية متميزة وبعد جمع المعلومات الدقيقة حول أشخاص مطلوبين للقضاء وبعد أخذ المعلومات الكافية تم نصب كمين محكم والقاء القبض عليهم بمهنية عالية وجهد متميز ،فيما تمت إحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

