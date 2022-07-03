برلماني يحذر من انهيار النظام الصحي في نينوى

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، ان "محافظة نينوى تعيش اليوم من حالة التراجع الصحي التي قد تصل الى مستوى الانهيار في حال استمرار حالة الإهمال واللامبالاة التي يمارسها المتصدين للملف الصحي في المحافظة رغم كثرة المناشدات التي نطلقها مرارا وتكرارا".واضاف الشمري، اننا "لا ننكر تضحيات ابطال الجيش الأبيض من العاملين في المؤسسات الصحية لكن للاسف فان اصحاب القرار في هذا الملف داخل المحافظة ابعد ما يكون عن ايجاد معالجات لحالة التردي الصحي في المؤسسات".

ولفت الى انه "للاسف الشديد فان الاستشارات الطبية تحولت من المؤسسات الطبية الى مواقع التواصل الاجتماعي حيث يطل علينا مدير صحة المحافظة عبر موقع الفيس بوك يقدم الإرشادات والوصايا في وقت ان المؤسسات الصحية تعيش حالة من الاهمال ونقص الادوية والتي وصلت الى مستوى انعدام اجهزة التبريد في اغلب تلك المؤسسات والمرضى في حال لا يحسدون عليه في ظل ارتفاع درجات الحرارة داخل الغرف".



ودعا الشمري، وزير الصحة ورئيس الحكومة الى "ايقاف هذه الفوضى والتحرك العاجل لانهاء تلك المعاناة بعد ان وصلت الحالة على شفا حفرة من الانهيار".