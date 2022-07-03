انت الان تتابع خبر بينها في العراق.. مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة

سجلت مدينة الوادي الجزائرية، اليوم الأحد، أعلى درجة حرارة بالعالم، من بين عدة مدن، وفق ما رصده موقع "EldoradoWeather" المتخصص.

