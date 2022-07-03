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بينها في العراق.. مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة
سجلت مدينة الوادي الجزائرية، اليوم الأحد، أعلى درجة حرارة بالعالم، من بين عدة مدن، وفق ما رصده موقع "EldoradoWeather" المتخصص.
وبحسب ما ذكر موقع "EldoradoWeather"، فقد بلغت درجة الحرارة 49.2 درجة مئوية في مدينة الوادي الجزائرية، وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض، في حين تبعتها منطقة صافي آباد دزفول الإيرانية من حيث الحرارة، حيث بلغت الحرارة فيها 49 درجة مئوية، ومدينة البصرة وتبعتها مناطق عدة في الجزائر كالآتي "
- حاسي مسعود (الجزائر): 48.8 درجة مئوية.
- بسكرة (الجزائر): 48.7 درجة مئوية.
- ورقلة (الجزائر): 48.5 درجة مئوية.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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