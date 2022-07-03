نسرين طافش تفاجئ الجمهور بأعلان ارتباطها(صورة)

بغداد - ياسين صفوان - نسرين طافش فاجئت متابعيها بالإعلان عن ارتباطها خلال الساعات الماضية أثناء وجودها في مصر في خطوة جاءت بعد فترة من كشفها عن مواصفات رجل أحلامها، وقد حرص النجوم على تقديم التهنئة لها على هذه الخطوة.



نسرين طافش نشرت عبر حسابها على "انستغرام" صورة لخاتم زفاف في يدها اليسرى التي كان يمسكها شريكها الذي لم تكشف الفنانة عن اسمه أو أي معلومة عنه بل اكتفت بنشر الصورة "ما جمعه الله، بارك الله في هذا الارتباط وحفظ هذا الحب إلى الأبد"، وجاء هذا الإعلان بعد فترة قصيرة من حديث الفنانة السورية عن مواصفات رجل أحلامها خلال إجابتها على أسئلة المتابعين والتي أكدت أنها تتمنى شخص واثقا في نفسه وصادقا وحنونا ويحب الحياة العائلية ويقدرها.



وكان لافتا اختيار نسرين طافش لمجموعة من الهاشتاكات التي تعبر عن حالتها وبينها "تزوجنا للتو ، وتوأم الروح" ،وحظت الصورة التي نشرتها على اهتمام كبير من قبل متابعيها وأيضا زملائها في الوسط الفني الذين حرصوا على تقديم التهاني لها على هذا الحدث السعيد.