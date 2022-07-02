حديث مفاجئ للأسد بشأن حرب أوكرانيا: بداية لتوازن دولي

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن الحرب في أوكرانيا والخسائر السياسية التي يتعرض لها الغرب بسبب سقوط الأقنعة وافتضاح الأكاذيب، تشكل بداية لتوازن دولي جديد.



وأضاف الأسد لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في دمشق اليوم السبت، أن ما يحدث في أوكرانيا "يصب في صالح سوريا وإيران وجميع الدول والشعوب التي تدافع عن مبادئها وحقوقها وسيادة قرارها".



بدوره أطلع عبد اللهيان الأسد على نتائج المحادثات التي جرت على هامش قمة بحر قزوين الأسبوع الماضي، وسير مفاوضات الملف النووي الإيراني.