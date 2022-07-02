تصميم ترفض حل البرلمان: المصير مجهول

وقال النائب عن الكتلة، علي المشكور، خلال حديثه لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان كان خسارة كبيرة".

وأضاف، "سنذهب مع اي كتلة تشكل حكومة خدمات وتحفظ ماء الوجه للعراقيين"، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة ترضي جميع الأطراف السياسية بعيداً السجالات والخصومات.



وحول حل البرلمان، قال المشكور: "من سيضمن اننا لا نذهب الى انسداد اخر، المصير سيكون مجهولاً".