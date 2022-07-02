الحكومة العراقية تحدد عطلة عيد الأضحى

بغداد - ياسين صفوان - حدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، الخامسة والعشرين، المُنعقدة بتأريخ 2/7/2022، ما يأتي".

وأضافت "تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك، يوم السبت، الموافق 9/7/2022، وتنتهي يوم الخميس، الموافق، 14/7/2022، المقترنة مع تأسيس جمهورية العراق، على أن يستأنف الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة، يوم الأحد، الموافق، 17/7/2022".



