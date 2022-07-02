الكشف عن مخرجات اجتماع كتلة الديمقراطي: تأكيد على 3 مبادئ

وقالت المتحدثة باسم الكتلة، ڤيان دخيل، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم خلال الاجتماع مناقشة عدة ملفات، حيث تحدث بارزاني عن الاوضاع السياسية في العراق بشكل عام، والتطورات الاخيرة، عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، مؤكداً على انه بغض النظر عمن سيتصدر المشهد فنحن اصحاب قضية مشروعة، ولابد من الدفاع عن الحقوق الدستورية للشعب العراقي و للاقليم وحقوق شعب كردستان".كما تطرق بارزاني، بحسب البيان، الى "مسألة ضرورة التعامل مع الاطراف السياسية وفق بنود الدستور العراقي الاتحادي، وان يتم التعامل معنا ايضا وفق الدستور، مشددا على ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار ثلاثة مبادئ وهي الشراكة والتوافق والتوازن، مضيفاً أن حزبه ليس مع افتعال الصراعات وتعميق الازمات، لان المهم بالنسبة له هو الحفاظ على الحقوق الدستورية وكرامة المواطنين".

كما تم التاكيد خلال الاجتماع على ان "الحزب متمسك بمرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، وان جولة المفاوضات مع بقية الاطراف ستبدأ عقب انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك".

