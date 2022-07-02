انت الان تتابع خبر مقتل وإصابة 3 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل مدني وإصابة اثنين آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة على تجمع للمدنيين في قضاء الطارمية شمالي بغداد
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة استهدفت تجمعاً للمدنيين ضمن منطقة الهورة في قضاء الطارمية".
وأضاف، أن "الاستهداف أسفر عن مقتل مدني واصابة اثنين اخرين بجروح مختلفة".
وأضاف، أن "الاستهداف أسفر عن مقتل مدني واصابة اثنين اخرين بجروح مختلفة".