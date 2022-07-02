مقتل وإصابة 3 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة استهدفت تجمعاً للمدنيين ضمن منطقة الهورة في قضاء الطارمية".

وأضاف، أن "الاستهداف أسفر عن مقتل مدني واصابة اثنين اخرين بجروح مختلفة".

