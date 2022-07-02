العراق يسجل حدوث أكثر من 13 ألف حريق خلال 6 أشهر – عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مديرية الدفاع المدني أحصت عدد حوادث الحريق التي تم إخمادها من قبل رجال الدفاع المدني في عموم المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان لمدة 6 اشهر الماضية والتي شملت القطاع الحكومي والمختلط والخاص".وأضافت، أن "مجموعها بلغت (13,600) ثلاثة عشر ألفاً وستمائة حادث حريق اندلع خلال النصف الأول من عام 2022 تصدرت بغداد بقية المحافظات بعدد حوادث الحريق المسجلة، وفي سياق متصل أحصت مديرية دفاع مدني اقيام المبالغ المنقذة قبل أن تلتهمها النيران من جراء الحوادث بـ (105,000,000,000) مائة وخمسة مليارات ديناراً".

وتابعت: "أما مسببات اندلاع حوادث الحريق فقط تصدر التماس الكهربائي بنسبه (47 %) بقية الأسباب، وتسعى مديرية الدفاع المدني جاهدة إلى نشر الوعي الوقائي التوعوي وإشاعة ثقافة الحماية الذاتية بين المواطنين لتقليل عدد الحوادث المسجلة لتفادي الخسائر والإصابات البشرية ولتقليل الخسائر المادية التي ترهق الاقتصاد الوطني وتستنزف طاقات وموارد المديرية من مواد الإطفاء إضافة إلى الاندثار الداخلي لعجلاتها الاختصاصية المهمة".

