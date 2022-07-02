محافظ ذي قار يصدر بياناً بشأن 'مصير' الناشط سجاد العراقي – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- ذي قار

أصدر محافظ ذي قار، محمد هادي حسين، اليوم السبت، بياناً بشأن الأنباء التي تحدثت عن قتل الناشط المغيب سجاد العراقي، في الناصرية.



وقال حسين في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "محافظة ذي قار/ اللجنة الأمنية العليا تنفي وبعد التواصل مع الدوائر الأمنية المختصة بموضوع قضية الناشط سجاد العراقي صدور أي تقرير عن مصيره من أية جهة كانت".



وتابع: "ننفي ما ذكر حول مقتله أو مصيره حالياً، وندعو من الله تعالى عودته سالماً إلى ذويه"، مضيفاً: "نرجو أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة".