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الزاملي معاهدا الصدر: لن نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الزاملي في منشور عبر صفحته على الفيسبوك: "سيدي يا مقتدى الصدر .. لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ( فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ )".

وأضاف مخاطباً الصدر: "نعاهدك اليوم كما عاهدناك امس سنكون لك مساندين ولتوجيهاتكم طائعين، ولثوابتكم التي فيها كل الخير لصلاح البلد متمسكين".


وتابع: "معكم يا من اثبتم ان القيادة ليست بترك الناس وان مشروع الاصلاح مسؤولية وطنية كبيرة تحتاج الى تصدي وتضحية وانت اهلاً لها".

وأكمل: "يا ناصر الخير نؤكد لكم التزامنا التام بدعم مسيرتكم الاصلاحية التي تقودها بهدف تخليص البلد من براثن الفساد والمفسدين اينما كانوا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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