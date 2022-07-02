انت الان تتابع خبر الزاملي معاهدا الصدر: لن نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزاملي في منشور عبر صفحته على الفيسبوك: "سيدي يا مقتدى الصدر .. لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ( فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ )".

وأضاف مخاطباً الصدر: "نعاهدك اليوم كما عاهدناك امس سنكون لك مساندين ولتوجيهاتكم طائعين، ولثوابتكم التي فيها كل الخير لصلاح البلد متمسكين".



وتابع: "معكم يا من اثبتم ان القيادة ليست بترك الناس وان مشروع الاصلاح مسؤولية وطنية كبيرة تحتاج الى تصدي وتضحية وانت اهلاً لها".

وأكمل: "يا ناصر الخير نؤكد لكم التزامنا التام بدعم مسيرتكم الاصلاحية التي تقودها بهدف تخليص البلد من براثن الفساد والمفسدين اينما كانوا".