انت الان تتابع خبر محكمة تحقيق الحلة تصدق اعترافات المتهم بقتل التدريسي في جامعة بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "محكمة تحقيق الحله صدقت اعترافات المتهم بحادث مقتل التدريسي في جامعة بابل الدكتور علاء عباس مهدي".

وأضاف البيان، ان "المجنى عليه فقد في مدينة الحله الخميس، وتمكنت الاجهزه الامنيه من القبض على المتهم بأقل من اربع وعشرين ساعة من الحادث، وتم الاستدلال على جثة المجنى عليه بدلالة المتهم الذي أقدم على ارتكاب الجريمه بدافع سرقة سيارة المجنى عليه".



وتابع: "سوف تتم احالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته عن تلك الجريمة حال اكتمال الاجراءات التحقيقية".