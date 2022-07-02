بحضور السفير العراقي لدى لبنان.. احمد الدليمي يلتقي الرئيس اللبناني مشال عون

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – لبنان

التقى مندوب جمهورية العراق في الجامعة العربية السفير احمد الدليمي، اليوم السبت، الرئيس اللبناني مشال عون بحضور السفير العراقي لدى لبنان حيدر البراك.



وقال مراسل السومرية، ان "مندوب جمهورية العراق في الجامعة العربية السفير احمد الدليمي، صباح اليوم السبت، التقى الرئيس اللبناني مشال عون على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بحضور السفير العراقي لدى لبنان حيدر البراك"

يذكر أن لبنان يستضيف اليوم السبت، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب