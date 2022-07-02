انت الان تتابع خبر عبوة ناسفة تودي بحياة جندي وتصيب اثنين آخرين في تلعفر – عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- نينوى
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، لتتسبب بمقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "جندياً من الفرقة 15 قُتل، وجرح اثنان أحدهما منتسب بشركة الاستكشافات النفطية من الفرقة الزلزالية نتيجة انفجار العبوة الناسفة".
وأشار إلى أن "العبوة الناسفة هي من مخلفات تنظيم داعش الارهابي، وانفجرت في قرية الصالحية بقضاء تلعفر في محافظة نينوى".
وأشار إلى أن "العبوة الناسفة هي من مخلفات تنظيم داعش الارهابي، وانفجرت في قرية الصالحية بقضاء تلعفر في محافظة نينوى".