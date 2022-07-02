اخبار العالم / اخبار العراق

عبوة ناسفة تودي بحياة جندي وتصيب اثنين آخرين في تلعفر – عاجل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر عبوة ناسفة تودي بحياة جندي وتصيب اثنين آخرين في تلعفر – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- نينوى
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، لتتسبب بمقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "جندياً من الفرقة 15 قُتل، وجرح اثنان أحدهما منتسب بشركة الاستكشافات النفطية من الفرقة الزلزالية نتيجة انفجار العبوة الناسفة".

وأشار إلى أن "العبوة الناسفة هي من مخلفات تنظيم داعش الارهابي، وانفجرت في قرية الصالحية بقضاء تلعفر في محافظة نينوى".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا