عبوة ناسفة تودي بحياة جندي وتصيب اثنين آخرين في تلعفر – عاجل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "جندياً من الفرقة 15 قُتل، وجرح اثنان أحدهما منتسب بشركة الاستكشافات النفطية من الفرقة الزلزالية نتيجة انفجار العبوة الناسفة".

وأشار إلى أن "العبوة الناسفة هي من مخلفات تنظيم داعش الارهابي، وانفجرت في قرية الصالحية بقضاء تلعفر في محافظة نينوى".

