وسوف ينشر فيديو لأحد معجبيه: 'ما تقولولي مش مهضوم'

بغداد - ياسين صفوان - نشر الفنان السوري جورج وسوف على حسابه عبر "انستغرام" مقطع فيديو لأحدّ معجبيه الذي كان حاضرًا في حفلته.

وظهر الشاب في الفيديو وهو يردّد كلمات "احنا حبينا" باندفاع وحماس كبيرين ما دفع أبو وديع إلى التعليق على الفيديو بالقول:

"عيشها.. ما تقولولي مش مهضوم".

ولم ينشر أي فيديو أو صور من الحفل مكتفياً "بهضامة" هذا الشاب، إليه... لكنّه أعاد نشر أحد الفيديوهات على حسابه عبر "تويتر" معلّقًا عليه بالقول:

"موسم جدة موسم الفرح والفن، سعدت كثيرا بلقاء الجمهور العظيم في المملكة واشكر شركة Benchmark على التنظيم الرائع وعلى اهتمامهم بكافة التفاصيل باحتراف ومحبة والشكر لهيئة الترفيه لدعمها للثقافة والفن والشكر من القلب للجمهور وتفاعله الكبير في حفل الأمس".