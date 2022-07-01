سعد الصغير يعود لزوجته بعد أشهر من الانفصال

وظهر سعد الصغير في الفيديو وهو يغني لزوجته، قبل أن يسألها عن أي المطربين التي ترغب في أن يحيي عيد زواجهما، حيث خيرها بين محمد منير وعمرو دياب وتامر حسني، ورضا البحراوي. لكنها قالت له: "اختارك أنت.. رجعنا امتى؟". ليرد عليها: "هو إحنا انفصلنا؟ عمرنا ما انفصلنا".وأعلنت عامر الزوجة الثانية للفنان سعد الصغير، في فبراير الماضي، انفصالهما رسميا بعد زواج استمر لمدة عام.

ونشرت برلنتي عامر عبر "فيسبوك" خبر الطلاق، مؤكدة أنه تم بهدوء وبالتراضي بين الطرفين.

وبرلنتي عامر هي الزوجة الثانية لسعد الصغير، بعد زوجته الأولى وهي سيدة مصرية من خارج الوسط الفني.