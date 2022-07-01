الشرطة يدعم صفوفه بالمحترف السنغالي إدريسا نيانج

وذكر النادي في بيان مقتضب أن "إدريسا نيانع رسميًا مع القيثارة".

ويبلغ نيانج 28 عاماً حيث ولد في الاول من كانون الثاني 1994 ويلعب في مركز الوسط.

وبدأ مشوار نيانج في الدوري العراقي الممتاز ابتداءً من موسم 2020/ 2021 حيث وقع للميناء لمدة شهر واحد فقط قادماً من فريق نجم المتلوي التونسي، ليوقع بعدها مباشرة مع الطلبة.

