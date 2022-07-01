انت الان تتابع خبر الشرطة يدعم صفوفه بالمحترف السنغالي إدريسا نيانج والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-07-01 | 13:02
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الخليج 365- بغداد
أعلن نادي الشرطة تعاقده بشكل رسمي، مع المحترف السنغالي إدريسا نيانج قادماً من الطلبة لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.
وذكر النادي في بيان مقتضب أن "إدريسا نيانع رسميًا مع القيثارة".
ويبلغ نيانج 28 عاماً حيث ولد في الاول من كانون الثاني 1994 ويلعب في مركز الوسط.
وبدأ مشوار نيانج في الدوري العراقي الممتاز ابتداءً من موسم 2020/ 2021 حيث وقع للميناء لمدة شهر واحد فقط قادماً من فريق نجم المتلوي التونسي، ليوقع بعدها مباشرة مع الطلبة.