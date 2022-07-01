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الشرطة يدعم صفوفه بالمحترف السنغالي إدريسا نيانج

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-01 | 13:02

الشرطة يدعم صفوفه بالمحترف السنغالي إدريسا نيانج

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الخليج 365- بغداد
أعلن نادي الشرطة تعاقده بشكل رسمي، مع المحترف السنغالي إدريسا نيانج قادماً من الطلبة لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.

وذكر النادي في بيان مقتضب أن "إدريسا نيانع رسميًا مع القيثارة".

ويبلغ نيانج 28 عاماً حيث ولد في الاول من كانون الثاني 1994 ويلعب في مركز الوسط.

وبدأ مشوار نيانج في الدوري العراقي الممتاز ابتداءً من موسم 2020/ 2021 حيث وقع للميناء لمدة شهر واحد فقط قادماً من فريق نجم المتلوي التونسي، ليوقع بعدها مباشرة مع الطلبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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