أنس جابر تكشف عن رياضتها الثانية بعد التنس وتغازل رونالدو

وقالت أنس في حوارها مع "بي بي سي": "كرة القدم هي الرياضة الأخرى التي أملك الشغف بها، وإذا لم أكن لاعبة تنس بالتأكيد لأصبحت لاعبة كرة قدم".

وأضافت: "أحب مشاهدة كرة القدم، وأنا من أكبر مشجعي كريستيانو، فهو رياضي عظيم ومصدر إلهام بالنسبة لي".



وزادت: "عندما كان كريستيانو في يوفنتوس، حاولت الحصول على قميص موقع منه، وأصبحت مشجعة لريال مدريد بسبب كريستيانو".

وواصلت: "عندما ألعب ألعاب الفيديو في صغري، كنت أختار ريال مدريد ومن ثم أحببت الفريق، وكنت حزينة للغاية عند رحيل كريستيانو".

وأردفت: "لكني أتابعه دائمًا كما أتابع ريال مدريد، ولكن الآن أنا مشجعة لمانشستر يونايتد، وإذا ذهب لأي مكان سأواصل دعمه بكل تأكيد".