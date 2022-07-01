انت الان تتابع خبر أنس جابر تكشف عن رياضتها الثانية بعد التنس وتغازل رونالدو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-07-01 | 12:53
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كشفت التونسية أنس جابر عن عشقها لكرة القدم، وذلك على هامش مشاركتها في بطولة ويمبلدون، حيث تستعد اليوم الجمعة لمواجهة الفرنسية ديان باري في الدور الثالث.
وقالت أنس في حوارها مع "بي بي سي": "كرة القدم هي الرياضة الأخرى التي أملك الشغف بها، وإذا لم أكن لاعبة تنس بالتأكيد لأصبحت لاعبة كرة قدم".
وأضافت: "أحب مشاهدة كرة القدم، وأنا من أكبر مشجعي كريستيانو، فهو رياضي عظيم ومصدر إلهام بالنسبة لي".
وزادت: "عندما كان كريستيانو في يوفنتوس، حاولت الحصول على قميص موقع منه، وأصبحت مشجعة لريال مدريد بسبب كريستيانو".
وأضافت: "أحب مشاهدة كرة القدم، وأنا من أكبر مشجعي كريستيانو، فهو رياضي عظيم ومصدر إلهام بالنسبة لي".
وزادت: "عندما كان كريستيانو في يوفنتوس، حاولت الحصول على قميص موقع منه، وأصبحت مشجعة لريال مدريد بسبب كريستيانو".
وواصلت: "عندما ألعب ألعاب الفيديو في صغري، كنت أختار ريال مدريد ومن ثم أحببت الفريق، وكنت حزينة للغاية عند رحيل كريستيانو".
وأردفت: "لكني أتابعه دائمًا كما أتابع ريال مدريد، ولكن الآن أنا مشجعة لمانشستر يونايتد، وإذا ذهب لأي مكان سأواصل دعمه بكل تأكيد".