أردوغان يلوح بإلغاء الاتفاق مع فنلندا والسويد إذا خالفتا شروطه

وكشف أردوغان في تصريح صحفي عقب اجتماع قادة الناتو في مدريد أن "السويد قدمت تعهدا لتركيا بتسليمها 73 إرهابيا"، مشددا على أن "تركيا ستتابع بدقة تنفيذ القضايا المسجلة في المذكرة الثلاثية الموقعة مع السويد وفنلندا لاتخاذ الخطوات اللازمة وفقا لذلك".وأشار إلى أنه وفقا لمذكرة التفاهم الثلاثية، فإنه "يجب على السويد وفنلندا الوفاء بمسؤولياتهما ولا يمكن أن تمر المذكرة إلا بعد موافقة البرلمان التركي عليها"، مضيفا: "على السويد وفنلندا القضاء على تنظيمات بي كي كي وواي بي جي وبي واي دي وغولن الإرهابية واستكمال اللوائح القانونية المتعلقة بها".

وأردف قائلا: "ما شهدناه خلال عملية انضمام السويد وفنلندا إلى عضوية الناتو يظهر الخطوط الحمراء لتركيا فيما يتعلق بملف الإرهاب، وعدتنا السويد بتسليم 73 إرهابيا"، مؤكدا أن "تركيا تحارب الإرهاب الانفصالي منذ قرابة 40 عاما وأن آلافا من أبنائها راحوا ضحية الإرهاب، لذا لم يعد بإمكانها تحمل المماطلات".



وشدد على ضرورة أن يبدي الناتو عزمه على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره و"ألا يبقى ذلك حبرا على ورق".

ولفت أن السويد كانت تناقش إعادة 60 مطلوبا إلى تركيا، وأنها رفعت عدد المطلوبين خلال المفاوضات الأخيرة إلى 73، مضيفا: "سنرى إن كانت ستفي بوعدها".

