في كربلاء.. أصحاب مولدات يعلنون إيقاف التشغيل

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن أصحاب المولدات اعلنوا عن اطفاء جميع مولداتهم بسبب عدم تجهيزهم بالوقود مع استمرار اعتصامهم امام احد المستودعات النفطية في المحافظة لحين الاستجابة لمطالبهم.

يشار الى أن أصحاب المولدات قاموا قبل أيام، بمنع عشرة صهاريج محملة بمادة الديزل تعتزم الذهاب نحو الاقليم حسب قولهم.



واصدر بعدها، محافظ كربلاء نصيف الخطابي، توجيهاً بعدم السماح بإخراج مادة "مخلفات الكاز" خارج المحافظة.