طهران بشأن الاتفاق مع الغرب: مرهون برفع العقوبات

وفي اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تمیم بن حمد آل ثاني، قال رئيسي إن على الغرب أن يتراجع عن "الادعاءات الواهیة"، وأضاف أن الاتهامات الغربية لبلاده تزامنا مع المحادثات "یدل علی عدم التزام الغرب بمقتضیات المفاوضات الجادة والواقعیة". حسبما ذكرت الرئاسة الإيرانية.وأشار رئيسي إلی "التقاریر العدیدة للوکالة الدولیة للطاقة الذریة بخصوص شفافیة برنامج إیران النووي بشکل کامل وأنها لم تنحرف عن المسار القانوني"، وقال إن "الاتهامات والادعاءات المکررة ضد إیران خلال فترة المحادثات تعکس سعي الغرب وراء أهدافه السیاسیة من خلال عملية التفاوض".

ووصف رئيسي العقوبات المفروضة على بلاده بأنها "جائرة وغیر قانونیة وغیر محقة"، وشدد على ضرورة "متابعة الجهود الرامیة لإلغاء العقوبات المفروضة بضمانات لازمة".



وكانت الدوحة شهدت جولة محادثات غير مباشرة، بين الولايات المتحدة وإيران، وهي جولة انتهت دون أن تحرز التقدّم المأمول، حسبما أعلن المبعوث الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية، إنريكي مورا.