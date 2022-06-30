في بغداد.. اعتقال متهم بالنصب والاحتيال عبر 'التنويم المغناطيسي'

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الخميس، عن اعتقال متهم بالنصب والاحتيال عن طريق "التنويم المغناطيسي" في جانب الرصافة من بغداد.

وقالت الوكالة في بيان، إنه "بناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى فوج طوارئ بغداد العاشر التابع الى قيادة شرطة بغداد حول وجود احد المتهمين يقوم باخذ مبالغ مالية من المواطنين عن طريق التنويم المغناطيسي حيث توجه مواطنين اثنين الاول تم أخذ مبلغ مالي قدره اربعة الاف دولار والآخر تم أخذ مبلغ قدره ٧٥٠ الف دينار عن طريق الاحتيال بالتنويم المغناطيسي".

وأضاف البيان أنه "على الفور وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة امر الفوج المذكور والتأكد من المعلومات وتدقيقها وبالفعل تم نصب كمين محكم والقاء القبض على المتهم".