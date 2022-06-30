الكويت.. سفير افريقي متهم بهتك عرض سكرتيرة عربية

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، ان "السكرتيرة قدمت بلاغًا ضد السفير المتهم، عقب أن تمكنت من الفرار منه والخروج من السفارة، وفق ما ذكرته في بلاغها ".

واضافت أن "السفير الأفريقي المتهم استدرجها إلى مكتبه وبدر منه تصرف ينطوي على هتك العرض، حيث إنه أمسك يدها واحتضنها قبل أن تتمكن من الإفلات والخروج من السفارة للإبلاغ عنه".



ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر أمنية قولها إنه "تم تسجيل قضية جناية هتك عرض وفق ما رأته النيابة العامة".

وأضافت أنه "سيتم إبلاغ وزارة الخارجية بتقرير عن الواقعة من النيابة العامة، جهة التحقيق في البلد الخليجي".

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل حول السفارة المعنية بالواقعة أو هوية السفير المتهم.

