موسكو تستدعي السفيرة البريطانية وتسلمها مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

وقالت الوزارة في بيان انه: "تم إبلاغ السفيرة ديبورا برونرت بالاحتجاج الشديد فيما يتعلق بالتصريحات الوقحة بصراحة للقيادة البريطانية فيما يتعلق بروسيا وقائدها وممثلي السلطات الرسميين وكذلك الشعب الروسي".وسلم الجانب الروسي للسفيرة البريطانية مذكرة تفيد "بعدم قبول الخطاب العدواني من جانب سلطات البلاد".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، قد قال في مقابلة صحفية، إن "بوتين لم يكن ليطلق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لو كان امرأة"، مشددا على أن "تصرفات بوتين تجاه أوكرانيا "مثال ممتاز على الفحولة السامة".

