رسميًا .. فالفيردي يعود للتدريب من جديد في الدوري الإسباني

أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني، تعيين المدير الفني إرنستو فالفيردي، مدربًا للفريق، وسيتم تقديمه مساء اليوم بعد العودة إلى سان ماميس من جديد.



فالفيردي يقود أتلتيك بلباو في مرحلته الثالثة، بعدما تمكن من قيادة الفريق في 306 مباريات، كأكثر مدير فني خوضًا للقاءات مع أسود الباسك.



يعود فالفيردي إلى التدريب بشكل عام منذ إقالته في 2020 من تدريب برشلونة، بعد أن فاز بالدوري الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا والسوبر المحلي. فالفيردي قاد أتلتيك بلباو للفوز ببطولة كأس السوبر في 2015 على حساب برشلونة بإجمالي المباراتين 5/1، ليكسر جفاف 31 عامًا بدون ألقاب لأسود السان ماميس.يعود فالفيردي إلى التدريب بشكل عام منذ إقالته في 2020 من تدريب برشلونة، بعد أن فاز بالدوري الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا والسوبر المحلي.

