رئيس مجلس القضاء يبحث اتخاذ الإجراءات المناسبة لحل الإشكاليات التي تواجه عمل المحامين

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل نقيب المحامين احلام اللامي لبحث تعزيز العلاقة والتعاون بين القضاء والمحامين".

وأضاف البيان، أن اللقاء "بحث اتخاذ الاجراءات المناسبة بخصوص عدد من الاشكاليات التي تواجه المحامين أثناء تأدية أعمالهم سواء في المحاكم او دوائر ومؤسسات الدولة".

