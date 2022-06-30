انت الان تتابع خبر دعوات إلى حذف تيكتوك من متجرَي أبل وغوغل.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحول الموضوع قال المتحدث: "لقد طلبت من آبل وغوغل إزالة TikTok من متجريهما الإلكترونيين للتطبيقات بسبب ممارسات هذا التطبيق في جمع البيانات".

وتبعا للمسؤول فإن "TikTok يجمع عدة بيانات حساسة تتعلق بالمستخدمين وأجهزتهم مثل سجلات البحث والتصفح عبر الإنترنت، وأنماط ضغط لوحات المفاتيح، والبيانات البيومترية، ومسودات الرسائل".



وكانت قناة WION الإخبارية قد أشارت في وقت سابق إلى "أن تسريبات حصلت عليها وسائل إعلام أشارت إلى بيانات لبعض الحسابات الأمريكية على TikTok قد تسربت لشركة TikTok الصينية".

من جهتهم، قال المتحدثون باسم TikTok "إن جميع المعلومات التي تتعلق بمستخدمي التطبيق من الولايات المتحدة تُرسَل إلى خوادم شركة Oracle الأميركية”، كما أشاروا “إلى أنهم سيحاولون تقليل عدد المهندسين في الصين، والذين يمكنهم الوصول إلى البيانات السرية في التطبيق".



وفي عام 2021 ألغى الرئيس الأميركي، جو بايدن الأمر الذي كان قد أصدره سابقا دونالد ترامب، والذي كانت غايته حظر تطبيقات منصات TikTok و WeChat في الولايات المتحدة.