انت الان تتابع خبر الديمقراطي الكردستاني يرهن حضوره جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بهذا الخيار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- كردستان

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد، اليوم الخميس، أن الكتلة البرلمانية للديمقراطي الكردستاني وشركائه في التحالف الثنائي لن يدخلوا جلسة التصويت على رئيس الجمهورية، ما لم يتم الموافقة على الشروط التي تم تقديمها للإطار التنسيقي.

