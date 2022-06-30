درجال: خليجي 25 في البصرة سيكون علامة فارقة

وقال درجال في بيان ورد لـ الخليج 365، إن" النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج في البصرة ستظهر بأجمل صورة وتكون علامة فارقة في النجاح والتميز".

وبارك درجال لـ"جماهيرنا الرياضية فوز مدينة البصرة بشرف تنظيم بطولة خليجي 25 ، مثمناً جميع الجهود التي أسهمت في هذا الفوز وأولها جماهيرنا الرياضية وجميع المؤسسات التي ساندت وزارة الشباب والرياضة في تبني هذا الملف الذي نطمح من خلاله الأفصاح عن عراق اليوم الذي يسعى لأن يكون في طليعة البلدان التي تضيِّف الأحداث الرياضية الكبيرة"، مقدماً شكره لـ"جميع الأشقاء في الخليج الذين ساندوا ملف البصرة بقوة وثقة في النجاح".

