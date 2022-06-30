انت الان تتابع خبر تغريدة الصدر تقلّص حظوظ صالح للرئاسة!‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قاسية ومفاجئة بل كانت مزلزلة بوقعها على مفاوضات تشكيل الحكومة... تغريدة الصدر تجاه رئيس الجمهورية برهم صالح يبدو انها اعادت المفاوضات الى نقطة الصفر للبدء بتفاوض اطاري كردي جديد.

بعد تغريدة السيد مقتدى الصدر... رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح والمرشح الاوحد لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني هل سيترجل من عجلة المفاوضات ويكون خارج المضمار ام ان الاطار حليفه الاقوى سيُبقيه في دائرة السباق منافساً بقية المرشحين كل الاحتمالات واردة لكن وبقراءة متابعين حظوظ صالح لمنصب الرئيس تقلصت نوعا ما.



سياسيا رد الاتحاد الوطني الكردستاني على تغريدة الصدر بتعليق وصفها بالقاسية والمفاجِئة لكنها لن تغير من مواقف الاتحاد تجاه صالح الذي يمتلك جبهة نيابية اطارية ستحقق الية الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي من المقرر عقدها بعد التوصل الى اتفاقات كردية - كردية على تقديم مرشح واحد او اثنين

وبالعودة الى المواقف يرى مراقبون... سابقاً حشدوا واستبعدوا مرشح حليف الصدر لمنصب رئيس الجمهورية بقرار قضائي فعاد لهم لاحقاً ولوح باستبعاد مرشح حليفهم بتغريدة , وفي المشهد السياسي يقال ان بعض المعارك في خسرانها شرف وفي انتصاراتها نصرٌ لكنه حزين.