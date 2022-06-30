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بحصور الوفد العراقي.. انطلاق مؤتمر باكو لشبكة برلمانات حركة عدم الانحياز

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بغداد - ياسين صفوان - افتتحت أعمال الجلسة الأولى لمؤتمر باكو للشبكة البرلمانية التابعة لحركة عدم الإنحياز الدولية، اليوم الخميس، بحضور الوفد العراقي وبمشاركة 120 دولة.
وذكر اعلام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم إفتتاح أعمال الجلسة الأولى لمؤتمر باكو للشبكة البرلمانية التابعة لحركة عدم الإنحياز الدولية، بحضور الوفد العراقي وبمشاركة 120 دولة وعدد كبير من رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في حركة عدم الإنحياز".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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