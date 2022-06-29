النجف تكشف حقيقة قطع الكهرباء عن المدينة القديمة

بغداد - ياسين صفوان - نفت محافظة النجف، الخميس، قطع الكهرباء عن المدينة القديمة

وقالت المحافظة في بيان، "تناقلت بعض الصفحات الوهمية في مواقع التواصل الإجتماعي خبراً مفاده أن محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي الغى الكهرباء الذي يغذي المدينة القديمة (البراق، المشراق، الحويش، العمارة)".

وأضافت "ننفي هذا الخبر جملةً وتفصيلاً"، مؤكدة أن "الكهرباء الوطنية مستمرة على مدار الساعة في المدينة القديمة ولم يتم قطع التيار الكهربائي فيها نهائياً".