السامرائي والنجيفي يبحثان الملف السياسي والمناطق المحررة

وقال تحالف العزم في بيان، إن "مثنى السامرائي رئيس تحالف العزم التقى رئيس جبهة الإنقاذ الوطني أسامة النجيفي في بغداد وبحثا الحراك السياسي وأهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية في مسار تفكيك الأزمة الراهنة ومجريات التفاهمات السياسية بين الأطراف الوطنية وآخر المستجدات على الساحة العراقية".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012