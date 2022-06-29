انت الان تتابع خبر كورونا.. الكشف عن أسباب ارتفاع الإصابات في دولة عربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الأبيض بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "هذه الفحوص الإيجابية تعود للمتحور الجديد لكورونا شديد العدوى المنتشر في كل العالم، إضافة إلى ضعف المناعة المجتمعية في لبنان"، لافتا إلى أن نسبة الملقحين لم تتعد الـ45 بالمئة حتى اليوم.وفي الوقت ذاته، أكد وزير الصحة اللبناني أن "الوضع في المستشفيات ما زال تحت السيطرة"، كاشفا أنه "لن يتوجه لإقفال البلاد، بل لتشديد الإجراءات التي سيعلن عنها بعد اجتماع لجنة كورونا هذا الأسبوع، إضافة إلى التشجيع على تلقي اللقاح".

كما طالب اللبنانيين بـ"ضرورة استكمال اللقاحات وأخذ الجرعات الثالثة والرابعة أيضا بأسرع ما يمكن".

وأضاف: "تشهد البلاد حوالي 800 إصابة يوميا، من بينهم أكثر من 30 حالة في غرف عادية في المستشفيات، و80 حالة من مجموع الموجودين في المستشفيات في العناية المركزة، وهؤلاء لم يحصلوا على الجرعات الكافية من اللقاحات الخاصة بكورونا".



ولفت الأبيض إلى أنه يجري الآن "إفساح المجال لمنح اللقاح لأطفال بين عمر 5 و13 عاما"، مشجعا الأهل على "ضرورة إعطاء اللقاحات لأبنائهم".

وطلب الأبيض من اللبنانيين "التجمع في الأماكن المفتوحة بدلا من المغلقة"، مشيرا إلى أنه "لا داعي للخوف من مياه المسابح نظرا لوجود مادة الكلور فيها"، وذلك مع زيادة الإقبال عليها خلال فصل الصيف.

واستطرد "المسؤولية تقع على عاتق كل فرد، وطالما الوضع في المستشفيات تحت السيطرة فلن نلجأ إلى خيار الإقفال، لكن التوجه هو إلى المزيد من التشدد في الإجراءات الوقائية".

وتابع: "نتعامل مع متحور سريع الانتقال، وعلى من يُصاب أو يشك في إصابته بكورونا أن يعزل نفسه".