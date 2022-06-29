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العامري والسفير الفرنسي يبحثان خطوات الاسراع في تشكيل الحكومة

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الأربعاء، مع السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، خطوات الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال مكتب العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الاربعاء السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفالييه".

وبحث الجانبان، وفق البيان، "الوضع السياسي والخطوات العملية للاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة فضلا عن مناقشة العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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