العامري والسفير الفرنسي يبحثان خطوات الاسراع في تشكيل الحكومة

وقال مكتب العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الاربعاء السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفالييه".

وبحث الجانبان، وفق البيان، "الوضع السياسي والخطوات العملية للاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة فضلا عن مناقشة العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها".

