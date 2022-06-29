انت الان تتابع خبر العامري والسفير الفرنسي يبحثان خطوات الاسراع في تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الأربعاء، مع السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، خطوات الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال مكتب العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الاربعاء السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفالييه".
وبحث الجانبان، وفق البيان، "الوضع السياسي والخطوات العملية للاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة فضلا عن مناقشة العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها".
وبحث الجانبان، وفق البيان، "الوضع السياسي والخطوات العملية للاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة فضلا عن مناقشة العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها".