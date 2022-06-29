رسمياً.. السعودية تعلن موعد عيد الأضحى

وبذلك يكون يوم غد الخميس أول أيام شهرذي الحجة، وسيوافق الوقوف بعرفة يوم الجمعة المقبل 8 تموز، والسبت 9 تموز هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت المحكمة العليا في السعودية، قد دعت عموم المسلمين، في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن على من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

