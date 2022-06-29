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رسمياً.. السعودية تعلن موعد عيد الأضحى

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بغداد - ياسين صفوان - ثبتت في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير.
وبذلك يكون يوم غد الخميس أول أيام شهرذي الحجة، وسيوافق الوقوف بعرفة يوم الجمعة المقبل 8 تموز، والسبت 9 تموز هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت المحكمة العليا في السعودية، قد دعت عموم المسلمين، في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن على من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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