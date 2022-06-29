ميسان.. ضبط أسلحة واعتدة خلال عملية أمنية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الأربعاء، ضبط كمية كبيرة من الاسلحة والأعتدة غير المرخصة خلال عملية أمنية في قضاء قلعة صالح.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بتوجيه ومتابعة من قبل قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم جمعة ووفق معلومات استخبارية نفذت قوة عسكرية من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين عملية أمنية وبحث وتفتيش في قرية أم فصيم في قضاء قلعة صالح جنوب مدينة العمارة".



وأشار البيان إلى "ضبط كمية كبيرة من الاسلحة والأعتدة غير المرخصة تم تسليمها اصولياً الى جهة الطلب".