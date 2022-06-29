اربعة تعادلات في ختام ممتاز الكرة

واصبح ترتيب الفرق الثلاثة الاولى بعد الجولة الاخيرة كالتالي:( الشرطة اولا برصيد 91 نقطة يليه نادي القوة الجوية برصيد 70 نقطة وفي المركز الثالث نادي الطلبة برصيد 69 نقطة).

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع