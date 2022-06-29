الصحة تؤكد جهوزية مؤسساتها لمواجهة 'الكوليرا' وتوجه دعوة للمواطنين

وقال البدر في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك لجنة دائمة تتابع حالات الاسهال الوبائي وانواعها وأنماطها واعدادها في بغداد والمحافظات وهي لجنة مركزية في مقر وزارة الصحة ولديها لجان فرعية في كل محافظة وتعمل على إجراء اجتماعات دورية لتقييم الوضع"، مبينا ان "الكوليرا هي نوع من انواع الاسهال الوبائي وليست جميعها تعتبر كوليرا بالضرورة".واضاف، ان "توفير العلاجات والمستلزمات الطبية والسعات السريرية للتعامل مع أي متغير وبائي هو من السياقات الثابتة وهنالك جاهزية في جميع المؤسسات الصحية للتعامل مع الحالات الوبائية وفي كل مؤسسة صحية هنالك ردهات خاصة للحالات الوبائية المؤكدة لتلقي العلاج او التي يشتبه باصابتها الى حين استكمال التشخيص لنوع الاصابة"، لافتا الى انه "ورغم ارتفاع أعداد الإصابات بمرض الكوليرا فاننا نؤكد على ان المؤسسات الصحية قادرة على التعامل مع هذه الحالات والزيادة في اعدادها وهنالك خبرة كبيرة في التعامل معه على اعتبار انه مرض ليس جديدا بل متوطن في منطقة الشرق الاوسط منذ فترات طويلة".وتابع انه "من خلال التطور في مجالات الطب فإن التعامل مع هذا المرض يكون بشكل سهل من خلال توفير السوائل والكثير من الحالات لا تحتاج الى تدخل طبي بل يتم الاكتفاء بتناول السوائل الفموية لمنع تفاقم الحالة باستثناء بعض الحالات التي تكون من الفئات الهشة من كبار السن او الاشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة فقد تحصل لديهم مضاعفات ومنها حالات نادرة قد تصل الى الوفاة كما حصل مع شخص مسن ويعاني من مشاكل صحية في محافظة كركوك"، موضحا ان "نفس هذه الخصوصية من التعامل مع الفئات الهشة نراها في أمراض أخرى كالحمى النزفية وكورونا".

وبين البدر، ان "مرض الكوليرا ينتقل من خلال الشراب والطعام الملوث، بالتالي فان المواطنين عليهم الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين خصوصا قبل وبعد تناول الطعام وبعد دخول الحمامات اضافة الى غسل الفواكه والخضر جيدا قبل تناولها مع ضمان سلامة مياه الشرب".

