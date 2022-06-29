بولندا: انشاء قاعدة عسكرية امريكية 'حلم طال انتظاره'

ونقلت وكالة "رويترز" عن مستشار السياسة الخارجية للرئيس البولندي، جاكوب كوموتش قوله: "إنه تتويج لمفاوضات طويلة وحثيثة حول هذا الأمر، وفي الوقت نفسه، إشارة واضحة جداً على أن الأميركيين يعتزمون زيادة وجودهم في بولندا وليس تقليصه".وفي سياق متصل كتب نائب وزير الخارجية مارشين زيداتش على "تويتر": "شيء بدا مستحيلاً بالنسبة لكثيرين أصبح حقيقة اليوم".

وأضاف: "لدينا وجود دائم للولايات المتحدة في بولندا... إنها أيضاً إشارة واضحة لموسكو".

يأتي ذلك فيما أبلغ بايدن قمة لحلف شمال الأطلسي في مدريد في وقت سابق اليوم بأن الولايات المتحدة تعمل على تغيير تمركز قواتها في أوروبا للتصدي للتهديدات الناشئة المحتملة من جانب روسيا، في أعقاب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

