حجاج عراقيون يشيدون بالخدمات المقدمة لهم في مكة المكرمة

وبحسب مقطع مصور نشرته هيئة الحج والعمرة، وأطلعت عليه الخليج 365، أعرب الحجاج عن ارتياحهم للخدمة المقدمة لهم من سكن وطعام، مؤكدين توفر كافة سبل الراحة.

ويوم أمس الثلاثاء، أكد وكيل وزارة الحج السعودية، محمد عبد الرحمن البيجاوي، أن العراق يعد في المرتبة الأولى بين بعثات الدول الإسلامية من حيث تقديم الخدمات المثلى للحجيج.



وأشاد البيجاوي، "بخدمات الطعام والإسكان والنقل وتنظيم الحجاج".

وشهد الـ 14 حزيران الحالي انطلاق أولى الرحلات الجوية للحجاج العراقيين من مطار بغداد الدولي الى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.