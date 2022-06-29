التصاعد مستمر بإصابات الجائحة.. الصحة تعلن الموقف الوبائي - عاجل

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها سجلت 2628 حالة إصابة جديدة بكورونا، مقابل تماثل 675 شخصاً للشفاء، وحالتي وفاة بالفيروس.

وأشارت إلى تلقي 13246 شخصاً للقاح الجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية.

