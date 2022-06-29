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انت الان تتابع خبر التصاعد مستمر بإصابات الجائحة.. الصحة تعلن الموقف الوبائي - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها سجلت 2628 حالة إصابة جديدة بكورونا، مقابل تماثل 675 شخصاً للشفاء، وحالتي وفاة بالفيروس.
وأشارت إلى تلقي 13246 شخصاً للقاح الجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت إلى تلقي 13246 شخصاً للقاح الجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية.