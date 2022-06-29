جنايات ميسان تحكم بالسجن 21 عاما بحق مجرم ابتز شركات وفجر مطحنة

بغداد - ياسين صفوان - قررت محكمة جنايات ميسان، اليوم الاربعاء، الحكم بالسجن 21 سنة بحق المجرم (ك .ج).

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المحكمة اصدرت حكمها الاول بحق المجرم المذكور بالسجن (15) سنة عن جريمة تفجير مطحنة تجهيز مفردات البطاقة التموينية بصاروخ RBG7 استناداً لاحكام المادة الثانية /1 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".



فيما حكمت عليه بالسجن (6) سنوات لقيامه بابتزاز الشركات استناداً لاحكام المادة 430 /1 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه، وفق البيان.